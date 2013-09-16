Счетчик на JQuery

Имеем: число, находящиеся в определенном теге на страничке, например 45

Без замены существующей библиотеки JQuery нужно создать такое решение чтобы:

1) через заданный промежуток времени оно менялось как n+1

2) через заданный промежуток времени оно менялось как n-1

3) через заданный промежуток времени оно менялось как n+1

4) и так до бесконечности

операции выполняются последовательно одна-за -другой.