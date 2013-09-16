Написать скрипт вывода данных

Добрый день, коллеги.

Нам нужен скрипт на JS, который сможет выводиться на сайтах содержимое из двух RSS каналов, которые мы предоставим.

Например, мы хотим, чтобы третий сайт разместил наш JS код в котором будут отображаться последние объявления (картинка, название-ссылка, цена) из двух RSS-каналов.

Все должно быстро работать, обновляться, не зависать и правильно отображаться. Боле подробно в ТЗ, как мы видим это можно сделать.

В комментариях укажите, пожалуйста, адекватную цену с количеством затраченных часов.

С уважением.

P.S. Тут предложили, и решил дополнить:

идеальный вариант, это сделать где-то скрипт на php, который будет получать нужные данные, а js вставлять в сайт и js уже будет получать обработанные данные из этих двух фидов