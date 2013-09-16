Русификация сайта

здравствуйте, мне нужен скрипт для просмотра папок с картинками в виде галерей: - сам скрипт в виде одного php файла, назовем его view.php - в корне домена лежат папки с фотками (форматы картинок могут быть jpg jpeg gif ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
Сайт англоязычный.
1. Полностью русифицировать сайт, включая админ панели.
2. Сайт в кодировке latin1. Вводимый текст на русском языке отображается символами.
3. Стоит плагин переводчика русский язык, переводит частично, коряво, некоторые фразы не переводит вообще.
4. Необходимо протестировать сайт и привести в полное рабочее состояние.
адрес сайта: http://booking.tusovkavkrimu.ru/
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