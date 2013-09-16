Русификация сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Задание:

Сайт англоязычный.

1. Полностью русифицировать сайт, включая админ панели.

2. Сайт в кодировке latin1. Вводимый текст на русском языке отображается символами.

3. Стоит плагин переводчика русский язык, переводит частично, коряво, некоторые фразы не переводит вообще.

4. Необходимо протестировать сайт и привести в полное рабочее состояние.

адрес сайта: http://booking.tusovkavkrimu.ru/

10 лет назад
svetalit1
Светлана 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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