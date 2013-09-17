Нужно написать или может есть что-то готовое с функционалом наподобие вот этого http://youtu.be/ko4csMXCk88 , возможно еще есть что-то полезное для бизнеса и развлечений по этой теме, готов выслушать предложения.
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здравствуйте,
мне нужен скрипт для просмотра папок с картинками в виде галерей:
- сам скрипт в виде одного php файла, назовем его view.php
- в корне домена лежат папки с фотками (форматы картинок могут быть jpg jpeg gif png), при запуске скрипта он сканирует папки и показывает такой список:
http://mysite.ru/view.php?folder=myimages1235
http://mysite.ru/view.php?folder=pics2446
http://mysite.ru/view.php?folder=kartinki234
и т.д.
где переменная folder это название папки, ссылки активные и сортируются по дате (та папка которую залили недавно выше в списке)
- при нажатии на ссылку открывается страница с содержимым этой папки - картинки в столбец, отсортированы по имени (например 0000.jpg будет вверху)
+ над этой галереей ссылка "скачать все изображения" сохраняем все содержимое папки в виде zip архива (название папки, например myimages1235.zip)
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