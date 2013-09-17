Скрипт для просмотра папок с картинками

Веб-программированиеЗавершен9 заявок189 просмотров
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здравствуйте,

мне нужен скрипт для просмотра папок с картинками в виде галерей:

- сам скрипт в виде одного php файла, назовем его view.php

- в корне домена лежат папки с фотками (форматы картинок могут быть jpg jpeg gif png), при запуске скрипта он сканирует папки и показывает такой список:

http://mysite.ru/view.php?folder=myimages1235

http://mysite.ru/view.php?folder=pics2446

http://mysite.ru/view.php?folder=kartinki234

и т.д.

где переменная folder это название папки, ссылки активные и сортируются по дате (та папка которую залили недавно выше в списке)

- при нажатии на ссылку открывается страница с содержимым этой папки - картинки в столбец, отсортированы по имени (например 0000.jpg будет вверху)

+ над этой галереей ссылка "скачать все изображения" сохраняем все содержимое папки в виде zip архива (название папки, например myimages1235.zip)

10 лет назад
messy
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
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