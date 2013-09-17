здравствуйте,

мне нужен скрипт для просмотра папок с картинками в виде галерей:

- сам скрипт в виде одного php файла, назовем его view.php

- в корне домена лежат папки с фотками (форматы картинок могут быть jpg jpeg gif png), при запуске скрипта он сканирует папки и показывает такой список:

http://mysite.ru/view.php?folder=myimages1235

http://mysite.ru/view.php?folder=pics2446

http://mysite.ru/view.php?folder=kartinki234

и т.д.

где переменная folder это название папки, ссылки активные и сортируются по дате (та папка которую залили недавно выше в списке)

- при нажатии на ссылку открывается страница с содержимым этой папки - картинки в столбец, отсортированы по имени (например 0000.jpg будет вверху)

+ над этой галереей ссылка "скачать все изображения" сохраняем все содержимое папки в виде zip архива (название папки, например myimages1235.zip)