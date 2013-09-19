Всплывающее окно

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки104 просмотра
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Нужен скрипт всплывающего окна.

Кнопка "Спасибо, не нужно" и крестик вверху закрывают форму.

Особенности окна:

1) появляется через 15 сек. после загрузки страницы;

2) после закрытия никогда (или в течении какого-то периода) на этом браузере не показывается (вероятно, реализация через Куки).

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10 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Прекрасная работа. Спасибо Осману за оперативность. Буквально за пару часов в точности то, что ожидал. Мало вопросов, хорошее исполнение. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
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