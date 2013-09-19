Всплывающее окно

Нужен скрипт всплывающего окна.

Кнопка "Спасибо, не нужно" и крестик вверху закрывают форму.

Особенности окна:

1) появляется через 15 сек. после загрузки страницы;

2) после закрытия никогда (или в течении какого-то периода) на этом браузере не показывается (вероятно, реализация через Куки).

Стучать в скайп или в личную переписку.