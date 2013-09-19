Всплывающее окно

нужна помощь по настройке скрипта Buy-Link. сайт http://magic-link.ru/ не работает скрипт или просто требуется настройка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт всплывающего окна.
Кнопка "Спасибо, не нужно" и крестик вверху закрывают форму.
Особенности окна:
1) появляется через 15 сек. после загрузки страницы;
2) после закрытия никогда (или в течении какого-то периода) на этом браузере не показывается (вероятно, реализация через Куки).
Стучать в скайп или в личную переписку.
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