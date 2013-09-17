Приложение на андроид

1. на главной странице в мозиле наводя на продукцию, строки "прыгают" НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ НЕ ПРЫГАЛИ В ХРОМЕ И ДРУГИХ БРАУЗЕРАХ ВСЕ НОРМ 2. фон за флэшом стоит не на месте у нас был горизонт по середине колес,горизонт ...