нужна помощь по настройке скрипта Buy-Link. сайт http://magic-link.ru/ не работает скрипт или просто требуется настройка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт http://imhouse.su/
перечень работ в прикрепленном файле
срок выполнения работ 10 дней с момента перечисления аванса
Уважаемые фрилансеры, убедительно прошу Вас, прежде чем подавать заявки на выполнение работ изучите внимательно задание, оцените свои силы, и сроки выполнения работы!!! Убедительно прошу!!!
За ранее Вам благодарен за понимание и за сэкономленное время наше с Вами время.
От вас предполагаемая дата начала работ, стоимость и порядок расчетов.
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