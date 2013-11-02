Необходимо доработать сайт http://imhouse.su/

перечень работ в прикрепленном файле

срок выполнения работ 10 дней с момента перечисления аванса

Уважаемые фрилансеры, убедительно прошу Вас, прежде чем подавать заявки на выполнение работ изучите внимательно задание, оцените свои силы, и сроки выполнения работы!!! Убедительно прошу!!!

За ранее Вам благодарен за понимание и за сэкономленное время наше с Вами время.

От вас предполагаемая дата начала работ, стоимость и порядок расчетов.