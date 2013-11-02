Доработать сайт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки262 просмотра
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Необходимо доработать сайт http://imhouse.su/

перечень работ в прикрепленном файле

срок выполнения работ 10 дней с момента перечисления аванса

Уважаемые фрилансеры, убедительно прошу Вас, прежде чем подавать заявки на выполнение работ изучите внимательно задание, оцените свои силы, и сроки выполнения работы!!! Убедительно прошу!!!

За ранее Вам благодарен за понимание и за сэкономленное время наше с Вами время.

От вас предполагаемая дата начала работ, стоимость и порядок расчетов.

10 лет назад
Rombai
Клевен 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
webmafanea
Дмитрий 
35 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов(-1)
10 лет назад
$300
11 дней
Норм
Адекватный заказчик проявил себя только с хорошей стороны побольше бы таких заказчиков как Роман хоть иногда были разногласия но всерано сотрудничеством остался доволен рекомендую.
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