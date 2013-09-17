Node.js/mongo

Joomla 1.5 на главной станице нет возможности перейти в товар www.trendshoes.ru нужно исправить ошибку.
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Нужен программист на срок от 1 до 3х месяцев, для одного очень интересного проекта.
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