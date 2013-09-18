Ряд задач по Битриксу

нужно на сайте интернет-магазина вывести информацию в свойствах заказа:

нужно в свойствах заказа в админке вывести имя менеджера, которому ушел заказ по этому рабочему графику. сейчас там есть при оформлении заказа в пользовательской части свойство "менеджер" (поле для ввода), но оно не нужно, это не то, и его вывод в пользовательской нужно убрать.

надо чтобы именно в админке отображался менеджер, к которому заказ по графику ушел.

площадка:

test39.heliant.ru