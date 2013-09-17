Доработать дизайн для магазина на сервисе insales

Подключить сверстанный магазин к движку OpenCart: proboots.com.ua/1.html proboots.com.ua/2.html proboots.com.ua/3.html В предложении указывайте цену и сроки. Выберу лучший вариант.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется талантливый фрилансер со знанием html, css, php, mysql а также архитектуры insales.ru для доработки и дорисовки а также верстки шаблона магазина под платформу insales.На основе имеющегося шаблона для сервиса insales нарисовать и разверстать шаблон по техзаданию.
Шаблон и то как должен выглядеть результат высылаю при общении в skype
Обязательное условие наличие skype.
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