Доработать дизайн для магазина на сервисе insales

Требуется талантливый фрилансер со знанием html, css, php, mysql а также архитектуры insales.ru для доработки и дорисовки а также верстки шаблона магазина под платформу insales.На основе имеющегося шаблона для сервиса insales нарисовать и разверстать шаблон по техзаданию.

Шаблон и то как должен выглядеть результат высылаю при общении в skype

Обязательное условие наличие skype.