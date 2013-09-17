Доработать дизайн для магазина на сервисе insales

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки178 просмотров
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Требуется талантливый фрилансер со знанием html, css, php, mysql а также архитектуры insales.ru для доработки и дорисовки а также верстки шаблона магазина под платформу insales.На основе имеющегося шаблона для сервиса insales нарисовать и разверстать шаблон по техзаданию.

Шаблон и то как должен выглядеть результат высылаю при общении в skype

Обязательное условие наличие skype.

10 лет назад
bravo-nn
59 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dead-soul
Денница 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
10 лет назад
$300
7 дней
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