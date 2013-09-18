Создание трех сайтов-анкетников

(30к за каждый)

В поиске грамотного и адекватного программиста, который в ближайшие три месяца сделает три сайта-анкетника с админ панелью и лёгким кодом.

Дизайном заниматься не потребуется, но если есть знакомый хороший дизайнер - отлично.

Стоимость указана за 1 проект, стоимость условная и определяется после общения и просмотра ТЗ.

Преиимуществом будет, если вы живёте в Санкт-Петербурге.