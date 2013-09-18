Создание сайта

Нужна помощь: нужно отсортировать материал вывода на главную страницу на сайте (метод сортировки стоит, но почему -то на новый материал - сортировка не действует. сайт этот krugozir.teamroom.me Отсортировать нужно по дате указанной в уроке ...
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Нужно создать сайт-каталог полностью аналогичный http://www.lightwell.ru/
Техническое задание: http://dess81.tmweb.ru/tz-cat.doc
Регистрация пользователей и корзина не нужна.
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