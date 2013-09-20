Сделать вкладки на сайте DLE с AJAX

Веб-программированиеЗавершен1 заявка266 просмотров
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На моем сайте реализованы табы, в каждом из которых показывается видео.

http://onlyseries.ru/drama/5-sverhestestvennoe-1-sezon.html

Все видео грузятся одновременно, что создает нагрузку и увеличивает время загрузки страницы.

Необходимо реализовать подгрузку каждого таба через AJAX как тут:

http://www.tvcok.ru/film/delta.html

Необходимо учесть, что при добавлении новости созданы 30 доп. полей, поля могут быть увеличены со временем. Все табы отображаются в полной новости по мере наличия контента в доп. полях. Поля имеют названия s1...sn (типа n -любое число).

Движок DLE 10

Условия работы: доступ к серверу или сайту не предоставляю. Нужно в результате пошаговое руководства где что менять в коде движка, чтобы можно было в будущем использовать это готовое решение. Готов предоставить файлы шаблона.

Ajax
10 лет назад
stasserov
Стас 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Musheghmel
32 годаАрмения
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Благодарю за работу! Очень качественно и быстро!
Очень приятный человек для исполнителя. Очень хорошо объясняет, что надо делать. Один из лучших заказчиков которого я встречал.
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