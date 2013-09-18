Большой пакет работы по Joomla, верстка и коддинг

Имеется целый "пакет" работы по админке Joomla, который я хотел бы в итоге увидеть в рабочем состояние в административной панели Joomla (CMS).

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- Все имеется в тз, само тз подробно расписано, думаю вопросов много не возникнет.

- Как и что должно выглядеть на сайте, есть в макете psd.

* - желательно, что бы все работало, как можно плавнее.

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!!!!! - если Вы не можете сделать все, то можно часть.

- Оплата оперативно, по факту. Можете работать у себя на хосте.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.

Если делаем только часть, то так же указываем за данную работу стоимость и сроки.

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.