Кнопки смены вида shortstory на dle

нужна реализация на javascript или ajax или на чем-то подобном, нужны 2 кнопки которые сменяют вид вывода новостей на шаблоне на движке dle.

наверняка вы встречали когда новости выводятся или плиткой или списком. вот например как тут http://itc.ua/, только у них wordpress шаблон, там над новостями 3 маленькие кнопки справа, вот нужно то же самое. верстка сделана для плитки и для списка. нужна только программная реализация.