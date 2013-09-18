Необходимо сделать функцию бронирования

На моем сайте реализованы табы, в каждом из которых показывается видео. http://onlyseries.ru/drama/5-sverhestestvennoe-1-sezon.html Все видео грузятся одновременно, что создает нагрузку и увеличивает время загрузки страницы. Необходимо реализовать подгрузку каждого таба через AJAX как тут: http://www.tvcok.ru/film/delta.html Необходимо учесть, что при добавлении ...