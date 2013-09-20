Создать файл с графиком

нужна реализация на javascript или ajax или на чем-то подобном, нужны 2 кнопки которые сменяют вид вывода новостей на шаблоне на движке dle. наверняка вы встречали когда новости выводятся или плиткой или списком. вот например ...
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