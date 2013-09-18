Форма заказа на Wordpress

Есть сайт на WP. На страницах сайта есть форма заказа,

которая имеет следующие параметры:

- Полное имя

- Email

- Website

- Phone

+ несколько скрытых параметров

Сейчас эта форма отправляет данные на почту.

Нужно чтобы она работала по-другому, а именно

1. Отправляла данные серверному скрипту по https на поддомен

2. Получала ответ по JSONP

3. Выводила результат "Ваш заказ принят" либо сообщение об ошибке, если https скрипт не ответил по таймауту или ответил с ошибкой.

Другие требования:

1. Форма должна работать без перезагрузки страницы(ajax, jquery).

2. Форма должна быть локализована под два языка (ru, en) и легко локализовываться на другие языки с помощью встроенного WPML.

3. Форма должна легко встраиваться в другие страницы сайта и внедрена в 2 страницы.