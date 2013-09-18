Исправить ошибку при подсчете цены в joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки169 просмотров
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самописный компонент на joomla 1.5.

Описание ошибки:

в некоторых случаях цена при оформлении товара отображается без учета выбранных дополнительных параметров.

Так же нужны еще небольшие доработки этого компонента, связанные с выбором дополнительных параметров.

За подробностями обращайтесь в лс.

Joomla
10 лет назад
SIPOS
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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