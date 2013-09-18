Исправить ошибку при подсчете цены в joomla

нужно внедрить файл Excel в сайт на основе вордпресса. Сайт агенства недвижимости. У них небольшая база квартир с вкладками в Excel. Нужно сделать так чтобы админ смог ее публиковать и обновлять и ...
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самописный компонент на joomla 1.5.
Описание ошибки:
в некоторых случаях цена при оформлении товара отображается без учета выбранных дополнительных параметров.
Так же нужны еще небольшие доработки этого компонента, связанные с выбором дополнительных параметров.
За подробностями обращайтесь в лс.
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