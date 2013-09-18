Парсер с интерфейсом для сбора объявлений с Avito

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки170 просмотров
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Нужно создать парсер для сбора объявлений (категория недвижимость - покупка, продажа, аренда) с Avito.ru и других сайтов, с возможностью экспорта в эксель- файл, с настроенными в нем фильтрами.

Более подробно, и адрес сайта напишу заинтересованным лицам в ЛС.

Желательно, что бы у Вас был опыт выполнения подобных работ.

10 лет назад
Azimut-Info
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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