Парсер с интерфейсом для сбора объявлений с Avito

Нужно создать парсер для сбора объявлений (категория недвижимость - покупка, продажа, аренда) с Avito.ru и других сайтов, с возможностью экспорта в эксель- файл, с настроенными в нем фильтрами.

Более подробно, и адрес сайта напишу заинтересованным лицам в ЛС.

Желательно, что бы у Вас был опыт выполнения подобных работ.