Сделать модуль для OpenCart 1.5.5.1.

Что нужно:

что-бы клиент вводил свой адрес и ему по этому адресу показывались доступные ему провайдеры интернета.

К каждому провайдеру нужно подключить базу данных подключенных домов и сделать модуль импорта в админке, что-бы в дальнейшем можно было обновлять базы.

Хорший пример модуля - http://anonym.to/?http://99megabit.ru/

Цену и условия присылайте на [email protected]