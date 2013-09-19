Сделать модуль для OpenCart 1.5.5.1.

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Что нужно:

что-бы клиент вводил свой адрес и ему по этому адресу показывались доступные ему провайдеры интернета.

К каждому провайдеру нужно подключить базу данных подключенных домов и сделать модуль импорта в админке, что-бы в дальнейшем можно было обновлять базы.

Хорший пример модуля - http://anonym.to/?http://99megabit.ru/

Цену и условия присылайте на [email protected]

OpenCart
10 лет назад
lemonico
Андрей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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