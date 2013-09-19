Сделать модуль для OpenCart 1.5.5.1.

Opencart ocStore 1.5.4.1, сайт менее 50 страниц. 1) Перезалить вместо системной sitemap, свою (она есть). 2) Посредством robots.txt закрыть к индексации 10 страниц сайта (robots есть, работает). Прописать в нем sitemap. Требования: серьезный, ответственный профессионал. Опыт обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно:
что-бы клиент вводил свой адрес и ему по этому адресу показывались доступные ему провайдеры интернета.
К каждому провайдеру нужно подключить базу данных подключенных домов и сделать модуль импорта в админке, что-бы в дальнейшем можно было обновлять базы.
Хорший пример модуля - http://anonym.to/?http://99megabit.ru/
Цену и условия присылайте на [email protected]
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