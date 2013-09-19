Программирование (1С Битрикс)

Нужен человек с достаточным опытом работы в указанной CMS (http://simplacms.ru) для выполнения работ по допфункционалу (дописывание модулей, исправление ошибок и пр). В первую очередь интересует натягивание новой верстки на кастомный двиг и исправление пары критичных ошибок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявление актуально только для профессиональных фрилансеров или веб-студий.
Требуются грамотные программисты, хорошо знающие работу с компонентами 1С-Битрикс.
Знание API Битрикса обязательно. СТАБИЛЬНО выдаем на разработку 1-2 проекта в месяц.
Предоставляем вёрстку (иногда необходимо подверстать), техническое задание.
Сложность проектов: среднего уровня корпоративный сайты, каталоги + небольшие Интернет магазины (БЕЗ интеграции с 1С).
Требуется четкое и ответственное выполнение проектов.
Работа по договору подряда, с оплатой по безналичному расчету или на банковскую карту.
Обязательно соблюдение конфиденциальности по условиям договора.
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