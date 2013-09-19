Доработка комментариев и рейтинга

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Сайт varyagi.su

- Сделать кнопку: следующие комментарии, все комментарии (где будет сортировка по читаемости, обсуждаемости, рейтингу)

- Лайк и дислайк комментариев, что создаёт рейтинг пользователя. Общая статистика на главной странице.

- Доработка Поиска. Что нашлось выводится криво. (по мелочи...)

- При нажатии на окно поиска должно пропадать "что ищем"

Прошу указывать цену и сроки!

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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