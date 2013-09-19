Создание продающего одностраничника (landing page)

$80
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок179 просмотров
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Создание сайта-одностраничника с формой заказа в нескольких местах, чтобы заказы приходили на e-mail. Текст, иллюстрации есть.

10 лет назад
NataliaSk
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
suncry_design
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Нет слов. Человек взял заказ, обещал сделать за 2 дня, потом сказал, что не успевает, попросил ещё 1 день, потом пропал совсем...
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