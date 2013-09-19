Одностраничный сайт-визитка

$80
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок186 просмотров
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одностраничный сайт-визитка, с формой обратной связи ,то есть с полями для отправки мне на ящик сообщения через сайт.и подробный мануал по установке сайта на 1gb.ru.

10 лет назад
madsd
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад