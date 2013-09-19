Одностраничный сайт-визитка

Написать скрипт который бы управлял акками выводил по ним инфу с target.mail.ru Написать скрипт который бы выводил инфу по аккаунтам имеющимся где то в панели. + к этому должна быть возможность создания на потоке новых компаний условно ...
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