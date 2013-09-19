Скрипт target.mail.ru

Написать скрипт который бы управлял акками выводил по ним инфу с target.mail.ru

Написать скрипт который бы выводил инфу по аккаунтам имеющимся где то в панели. + к этому должна быть возможность создания на потоке новых компаний

условно у меня есть 2 акка

я хочу создать в каждом по 2 компании с разными настройками, с разными объявами. Я указываю объявления для первой компании, второй третей и т.д. Нажимаю кнопку «старт», он создает их.

дальше в какой то панели выводиться инфа по балансу, ctr и пр.

Таргет.мэйл это рекламная площадка. Там я буду рекламировать продукты товары. мне нужно автоматизировать процесс до максимума, а именно создание компаний с определенными настройками (Страны, города, цена, возраст и др.)

Создание объявлений, объявление включает в себя — 1) Картинка, 2) Текст, 3) Ссылка куда будет вести объява

Аккаунтов будет много, я просто незнаю как это организовать, но должно быть что то вроде, я например указываю в скрипте данные для аккаунта, указываю настройки для компании, добавляю картинки текст и ссылки. Скрипт должен автоматом создать все, если я указываю 3 акка то в 3 акках создать и дальше он должен с каждого акка выводить инфу по балансу сколько его осталось на счету, примерно как то так.

Можете предложить свой вариант как все это сделать, просто делать вам, и чтобы было проще, может как то интересно можно сделать