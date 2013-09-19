Разработать и внедрить форму

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок122 просмотра
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для amocrm.ru

Данные для формы ведения расчетов по заказу:

Название компании

адрес

контактное лицо

телефон

менеджер который заводил заказ

число приема заказа в работу

число сдачи заказа

статус оплаты заказа

статус самого заказа: принят, в работе, готов, сдан

Бухгалтерия

поставщики заказа три варианта три вида оплат поставщикам

транспортный расходы два вида, 1. курьер 2. доставка автомобилем

Более подробно ТЗ обсудим с исполнителем. Оплата по договоренности.

10 лет назад
nkandalova
Надежда 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад