Требуется опытный CakePHP разработчик

$3200
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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1. Хороший разговорный английский

2. Загрузка минимум 20 часов

3. Навыки составления ТЗ

4. Ежедневные отчеты

Нужна помощь с QA и поддержкой пользователей в текущем проекте. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Ответственность за результат

PHP
10 лет назад
edeynega
Елена 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад