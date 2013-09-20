Установка плагина TapAtalk на форум PHP BB

Веб-программированиеЗавершен2 заявки143 просмотра
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1. Обновить версию PHP BB (текущая в приложенном файле).

2. Установить этот плагин:

http://www.tapatalk.com/activate_tapatalk.php?plugin=phpbb

Оплата - только Яндекс.Деньги.

В крайнем случае - QIWI.

PHP
10 лет назад
bursten
Никита 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Павел всё сделал в срок. Глупыми вопросами не надоедал. Сам разобрался со всем на лету. Денег неоправданно много не требовал. Толковый, быстрый, чёткий.
Доволен сотрудничеством. Понятное ТЗ, моментальная оплата.