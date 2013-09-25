Установка форума + дизайн

Веб-программированиеЗавершен4 заявки161 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить на сайт форум + создать и установить оригинальный очень красивый дизайн (детская тематика).

Также интересует возможная поддержка в плане настройки и программирования.

Срочно.

10 лет назад
nata0937
Наталья 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dead-soul
Денница 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
10 лет назад
$300
4 дня
Парень крепко знает свое дело. Дизайн выполнен красиво, четко. Налицо глубокие знания платформы vbulletin - любые пожелания и корректировки выполняются в считанные минуты. Рекомендую всем, кто привык иметь дело с настоящим профи.
Прекраснейший заказчик. Четко знает чего хочет. Ничего лишнего. Просто супер! От работы одно удовольствие. Рекомендую. Оплату не задержал ни на секунду.