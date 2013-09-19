Парсинг сайта на CMS

$30
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Необходимо отпарсить сайт на CSM WordPress в html страницы.

Все кнопки, ссылки в html-версии должены работать, так же как и на рабочем сайте.

Парсинг сайта
10 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад