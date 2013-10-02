Парсинг номеров телефонов с авито и irr

Константин быстро и качественно проделал работу. Предоставил всю информацию в упорядоченном и аккуратном виде. Качественно спарсил номера по моему заданию, хотя месяц искал исполнителя и никто не справлялся с заданием парсинга. Константин - профессионал. Будем работать и впредь!