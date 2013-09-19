Доработка на wordpress

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Данный раздел аккумулирует в себе три подраздела:

Новости

Афиша

Крым и его секреты

В шапке страницы размещается слайд-шоу, как в других разделах. Под слайд шоу расположены блоки, каждый из которых посвящен определенному подразделу. Каждый блок подраздела состоит из:

трех последних новостей в данном подразделе

главной последней новости, которая отображается с изображением, датой и кратким анонсом.

Каждая новость состоит из:

дата

заголовок-ссылка, который служит переходом на развернутую новость. Максимальное количество строк в заголовке – две.

Последняя новость состоит из таких элементов:

дата

кликабельный заголовок (ограничение по количеству знаков)

анонс с ограничением по количеству знаков, после которого ставится многоточие.

При клике на «Все новости» пользователь попадает в данный подраздел. Он должен быть сверстан аналогично разделу «Спецпредложения», но без блока бронирования. Вместо блока бронирования будет располагаться блок, аналогичный «Крупнейший спа» (отметила на макете внизу). Все остальное остается аналогично разделу «Спецпредложения».

http://d.pr/i/iK8c

При переходе в ту или иную новость, пользователь попадает на страницу, аналогичную развернутому спецпредложению, но без блока бронирования. В этом случае блок «Все новости» станет на его место (отмечаю на макете ниже). В этом блоке необходимо выводить 10 последних новостей. Название блока, соответственно, меняется на «Новости», а кнопки «Все новости». При клике на кнопку мы переходим в подраздел со всеми новостями.

http://d.pr/i/fpmZ

Подраздел афиша формируется таким же образом, как и Новости. При переходе по «Все события» мы также попадаем на страницу, аналогичную разделу «Спецпредложения», но без блока бронирования. При переходе в то или иное событие, мы попадаем на страницу, аналогичную развернутому спецпредложению. Отмечаю на макете ниже. При переходе по «Все события» мы возвращаемся обратно в подраздел.

http://d.pr/i/UEMn

Подраздел «Крым и его секреты» также аналогичен разделу Спецпредложения, но без блока бронирования. При переходе в статью, она также выглядит, как развернутое спецпредложение. Отмечаю на макете ниже. При переходе по «Все секреты» мы попадает в подраздел со всеми секретами.

http://d.pr/i/UmbY

Важный момент!

Обращаю ваше внимание на очень важный момент порядка новостей, событий или статей. Порядок идет сверху вниз, т.е. от последней добавленной к первой. У каждого материала есть превью. В данный момент, чтобы переставить материал вверх мне приходится менять дату и менять превью. Затем я меняю превью у всех последующих материалов, т.к. они не совпадают по размерам из-за того, что тип блока поменялся. Это очень большая работа и требует много времени. Возможно ли сделать таким образом, чтобы превью материала меняло свой размер в зависимости от типа блока самостоятельно?

Важный момент №2!

Не забывайте, что когда пользователь находится в разделе Интересно и всех его подразделах, данный раздел всегда выделен в шапке страницы!

Важный момент №3

В каждом разделе или подразделе, где есть слайд-шоу, должна быть возможность размещать только ОДИН баннер! При этом номера по порядку нет!

WordPress
10 лет назад
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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