Осуществление ТЗ

$250
Веб-программированиеЗавершен3 заявки226 просмотров
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Есть готовое ТЗ, составленное SEO оптимизатором, нужно его осуществить.

10 лет назад
Metfreaks
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sd-illi
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$150
2 дня
Очень ефективно, быстро и хорошо слаженая работа.
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