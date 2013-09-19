Скрипт для редиректа мобильного трафика

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Требуется написание скрипта для редиректа всего мобильного трафика будь то трафик с Nokia или Iphone.

Жду Ваши предложения.

10 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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