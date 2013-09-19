Разработка модуля для WHMCS

Нужен опытный спец по js. Если коротко есть порядка 25 стр интерфейса сервис по покупке авио-билетов. Все сверстано статично, нужно по ТЗ написать для отдельно-взятых страниц скрипты. Оплата достойная, новичков просьба не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать модуль WHMCS для интеграции с OpenNebula (opennebula.org).
Далее будут необходимы еще ряд различных модулей для данного биллинга, соответственно подразумевается очень долгосрочное сотрудничество.
Компаниям и командам просьба не беспокоить!
Крайне желателен опыт создания модулей и работы с WHMCS (ссылка и что именно делали).
Указывать ориентировочную стоимость (неадекватные "хотелки" с запада просьба там и спрашивать) часа работы и непосредственно полностью за разработку модуля, а также минимальные сроки выполнения задачи.
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