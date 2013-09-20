Здравствуйте!

Есть одностраничный сайт с формой подпиской. На нем нужно разместить скрипт обратного отсчета, который через заданное время будет прятать форму подписки и вместо нее показывать кнопку Заказать.

Суть проста. У человека будет 5 минут, чтобы получить обучающий курс бесплатно. Если он не подпишется в течение 5 минут, то форма меняется на кнопку заказа.

В наличии есть все необходимые скрипты. Вам писать заново их не нужно. Нужно только разместить их на конкретной странице, подогнав под дизайн.