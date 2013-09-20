Доработка сайта

Нужен сайт, в 1 вэб-страницу, РАЗРЕШАЮЩИЙ ДАУНЛОАД файлов ОТ СЕБЯ на ТОЛЬКО заданные (в панели управления) айпишники, ограниченное количество раз. Суть - только работники отдела (в малом количестве до 10 человек) ТОЛЬКО со своих АйПИ ...