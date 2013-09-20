Доработка сайта

$10
Веб-программированиеЗакрытнет заявок117 просмотров
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teplocenter.kz

Сайт на ImageCMS, добавляли категории, товары и т.д. сделали, в итоге перестала открываться главная страница сайта, смотрели в .htaccess не помогло, после разных манипуляций перестали открываться и дополнительные страницы сайта в том числе и админка. Нужна помощь.

10 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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