Написать калькулятор Зеленой карты с 3-мя переменными на JS
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Необходимо реализовать на PHP формирование накладной ТОРГ-12 в формате xls.
Результатом будет класс/функция которая принимает исходные данные и выдает корректный xls-файл.
Примеры корректных файлов для одностраничной и многостраничной накладных прикреплены.
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