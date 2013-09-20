Формирование накладной ТОРГ-12

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать на PHP формирование накладной ТОРГ-12 в формате xls.

Результатом будет класс/функция которая принимает исходные данные и выдает корректный xls-файл.

Примеры корректных файлов для одностраничной и многостраничной накладных прикреплены.

10 лет назад
IGiveUWork
52 годаСША
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад