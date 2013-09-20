Доработка сайта на simpla cms

Нужен толковый спец который хорошо разбирается в симпле!

Требуется закончить проект, т.к. предыдущий исполнитель не выполнил полностью работу и пропал.

stopnikotin точка ru – старый сайт

stopnikotin точка ru/new – версия на симпле

Проблемы следующие:

1) Не создаются новые товары

2) Не создаются новые страницы (в т.ч. не работает 404 ошибка)

3) Неправильно работают товарные опции (работает только 1 вариант, например вкус, а нужно несколько вариантов товара, например вкус и цвет)

Это то, что нашел я, возможно есть еще какие то ошибки и недоработки.

Нужно все исправить, привести сайт в работоспособный вид и запустить.