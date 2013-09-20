Доработка сайта на simpla cms

teplocenter.kz Сайт на ImageCMS, добавляли категории, товары и т.д. сделали, в итоге перестала открываться главная страница сайта, смотрели в .htaccess не помогло, после разных манипуляций перестали открываться и дополнительные страницы сайта в том числе и админка. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен толковый спец который хорошо разбирается в симпле!
Требуется закончить проект, т.к. предыдущий исполнитель не выполнил полностью работу и пропал.
stopnikotin точка ru – старый сайт
stopnikotin точка ru/new – версия на симпле
Проблемы следующие:
1) Не создаются новые товары
2) Не создаются новые страницы (в т.ч. не работает 404 ошибка)
3) Неправильно работают товарные опции (работает только 1 вариант, например вкус, а нужно несколько вариантов товара, например вкус и цвет)
Это то, что нашел я, возможно есть еще какие то ошибки и недоработки.
Нужно все исправить, привести сайт в работоспособный вид и запустить.
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