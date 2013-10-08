Админка+генерация js скрипта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки138 просмотров
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Вы должны уметь:

Писать код на js

Разбираться с API

Уметь работать с движками БД.

Быть гибким и предлагать варианты реализации.

Цель: необходимо написать админку для генерации js скрипта, который будет работать на стороне клиента и передавать нужные данные в систему.

Если это вам интересно, ТЗ по запросу. в личку

Схема работы:

1. Вы получаете ТЗ

2. Оцениваете работу и сроки

3. Выполняете работу, получаете деньги.

И если все хорошо, работаете с нами дальше.

10 лет назад
69studio
Иван 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DmIljin
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
14 дней
Дмитрий, отличный исполнитель. Все сделал лучше, чем нужно. Всегда предлагал несколько решений одной проблемы. Буду рад сотрудничать дальше.
Очень понравилось работать с Иваном. Интересный проект, быстрые ответы на вопросы, своевременная оплата. Очень рекомендую.
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