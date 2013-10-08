Админка+генерация js скрипта

Вы должны уметь:

Писать код на js

Разбираться с API

Уметь работать с движками БД.

Быть гибким и предлагать варианты реализации.

Цель: необходимо написать админку для генерации js скрипта, который будет работать на стороне клиента и передавать нужные данные в систему.

Если это вам интересно, ТЗ по запросу. в личку

Схема работы:

1. Вы получаете ТЗ

2. Оцениваете работу и сроки

3. Выполняете работу, получаете деньги.

И если все хорошо, работаете с нами дальше.