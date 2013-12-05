Программа на Flash на мебельную тематику

Требуется доработать модули, вывод на сайт. Обязательно опыт с CMS IBM WebSphere
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Необходимо написать программу на мебельную тематику, интерфейс в psd прилагается. Все фотоматериалы прилагаются. Подробное ТЗ прилагается.
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