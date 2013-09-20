Требуется на сайт добавить фотогалерею.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок149 просмотров
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Требуется на сайт добавить простую и легкую фото галерею.

Фото работы (услуга) списком + возможность открыть каждую фото отдельно с подписью.

От вас стоимость и сроки. СП_

10 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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