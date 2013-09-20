Сайт по продаже СРО

Здравствуйте! Есть одностраничный сайт с формой подпиской. На нем нужно разместить скрипт обратного отсчета, который через заданное время будет прятать форму подписки и вместо нее показывать кнопку Заказать. Суть проста. У человека будет 5 минут, чтобы ...