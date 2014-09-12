Хороший веб-дизайн за доступную цену. Именно то, что Вам нужно!

Занимаюсь веб-дизайном более 5 лет. Готова сделать быстро, качественно и за небольшое вознаграждение: дизайны сайтов, баннеры, логотипы. Следую принципам:

1. Работаю до тех пор, пока Вы не останетесь довольны на все 100!

Не бойтесь, что Вам не понравится дизайн, т.к. я работаю до тех пор, пока Вы не скажете - "Мне нравится!!!"

2. Предоплаты - не требую.

Если это баннер, логотип или одна веб-страница, я работаю без предоплат. Если это крупный проект - дизайн сайта, то мне достаточно 20% предоплаты, не более.

3. Сроки - гарантирую!

Всегда стараюсь показать работу как минимум на день/на час раньше, чтобы было время на доработку. Так я и Вы знаем, что точно уложимся в срок!