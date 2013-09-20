Доработка проекта на yii

Необходимо написать программу на мебельную тематику, интерфейс в psd прилагается. Все фотоматериалы прилагаются. Подробное ТЗ прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо доработать проект на yii + интеграция XML интерфейсов бронирования отелей, интерфейс предоставим.
Полное ТЗ в файле.
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