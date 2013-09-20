Запилить корзину, настроить ЧПУ и еще кое-что.

Есть каталог: http://goo.gl/A3TjJV

В таблице вместо слов " уточнить наличие", необходимо изменить на "добавить в запрос"

на этой же страничке в правом верхнем углу, должны быть иконка " Мой запрос" и показываться количество добавленных позиций

Если нажать " Мой запрос", мы должы перейти на "форму запроса", в которой уже находятся все добавленные нами позиции, остается только подкорректировать их наличие.

Также вместо стр. "оборудование для катеров и яхт", требуется создать такой же каталог, только дополнительно нужны колонки фотография товара, цена и добавить в запрос

http://golden-candies.ru/

Корзину сделать как на этом сайте ,только с возможностью менять количество наименований

На главной в среднем окне вместо того что сейчас , вставить каталог

Настроить ЧПУ у товаров в каталоге.

Жду от Вас цены и сроков. Указывать обязательно. Оплата либо по факту либо по безопасной сделке.