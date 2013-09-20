Доработка проекта на CodeIgniter

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать проект на CodeIgniter, исправить ошибки внести корректировки. Полное ТЗ прилагается

10 лет назад
lb
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт по продаже СРО

    Запрограммировать и сверстать на CMS форму для принятия заявки и форму для формирования коммерческого предложения. В случае заявки отправка на почту, в случае КП форма для печати. В предлагать услуги с ценой(пусть приблизительной).

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Для Opencart 1.5.1.3 необходимо сделать шаблон для отдельных категорий, чтобы он выглядел так: http://dess81.tmweb.ru/port-arthur5/ Т.е. одна большая картинка и 3 миниатюры. Справа размещено не просто краткое описание, а нужно добавить в админке каждую строку отдельно: строка: название строка: судно строка: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прикрутить CMS к сайту + верстка

    Нужно сверстать страницу ( одностраничник, макет в формате .psd). Макет не сложный, верстка не резинова (фиксированный размер), на одностраничнике два вида форм отправки со стандартными полями (тел., имя, e-mail), и возможно голосование из двух пунктов ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Админка+генерация js скрипта

    Вы должны уметь: Писать код на js Разбираться с API Уметь работать с движками БД. Быть гибким и предлагать варианты реализации. Цель: необходимо написать админку для генерации js скрипта, который будет работать на стороне клиента и передавать нужные данные в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт обратного отсчета

    Здравствуйте! Есть одностраничный сайт с формой подпиской. На нем нужно разместить скрипт обратного отсчета, который через заданное время будет прятать форму подписки и вместо нее показывать кнопку Заказать. Суть проста. У человека будет 5 минут, чтобы ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад