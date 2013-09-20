Сбор статистики admitad.com и вывод в ЛК Битрикса

Необходимо написать скрипт обращения к апи admitad.com, который бы собирал статистику с адмитад и записывал в битриксе в разделе статистики пользователя (уже существующий раздел), сличая и синхронизируя список пользователей битрикса со списком пользователей в основном ресурсе через запрос с постгрелю (уже написан и работает в другой части проекта). Полное ТЗ прилагается. описание апи адмитада – https://developers.admitad.com/doc/api/methods/sta.... Прошу сразу озвучивать сроки и цену. В случае заинтересованности в проекте – звоните +79031076322, skype — denleopol, e-mail — [email protected]. Общие КП не высылайте. Поэтапная или полная постоплата.