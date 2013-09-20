Скрипт для сайта на Webasyst

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Необходимо написать скрипт, который единоразово вытянет из .xml выгрузки hotline картинки, тексты, цены и наличие товаров определенного производителя и вставит это на сайт (Webasyst).

Далее этот скрипт должен каждый день (например в 11 утра) проверять наличие и цены из xml выгрузки, если что-то меняется в выгрузке, то соответственно менять это на сайте.

Опыт написания таких скриптов и работы с Webasyst желательны.

10 лет назад
alexa9der
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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